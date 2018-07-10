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"Слава Украине!" Известный бразильский игрок зазывно поддержал Хорватию (видео)
Бразильский полузащитник Матеус, известный в Украине по выступлениям за «Днепр», тоже решил поддержать сборную Хорватии, используя для этого ставшей знаменитой в последние дни в футбольном мире фразу «Слава Украине!».
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Видео с Матеусом его фанаты разместили в Twitter.
«Давай, давай, Хорватия! Слава Украине! Удачи!», — воскликнул 35-летний бразилец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию, а после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!»
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Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.
Матеус: «Слава Україні»— Вікторія Балас (@balasvika) 10 июля 2018 г.
IG Storie pic.twitter.com/znfllCQWKn
Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018. В свою очередь, Федерация футбола Украины заявила, что возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского «Динамо» Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга «Слава Украине!» Кроме того, президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что организация решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за возглас «Слава Украине» и предложить работу в своих структурах.
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