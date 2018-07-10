Нападение на ромов на Лысой горе: организатору объявлено подозрение

Происшествия

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что одному из участников нападения на «временное поселение лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы» объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

«Событие произошло в апреле в Голосеевском районе Киева: группа лиц в балаклавах напала на временное поселение», — напомнили в полиции Киева.

Между тем в праврадикльной организации С-14 заявили, что подозрение предъявлено координатору этой организации Сергею Мазуру. Сегодня по месту его проживания в Борисполе под Киевом был проведен обыск. В С-14 настаивают на его «незаконности».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции озвучили количество ромов, кочующих на территории Украины