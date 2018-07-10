Пытки в Крыму — ответственность Путина, — Джемилев

Политика

Один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что преступные действия оккупантов в Крыму, в том числе и пытки несогласных с политикой Кремля, согласованы с высшим руководством России, в том числе и лично с президентом Владимиром Путиным.

«Разрешения на пытки в СССР давали на достаточно высоком уровне — уровне генерального прокурора СССР Вышинского по согласованию со Сталиным. Поэтому считать пытки, которые сегодня применяются в оккупированном Крыму, самодеятельностью ФСБ, — это было бы неправильно. Такие вещи делаются по согласованию с верхушкой. Те действия, которые сейчас предпринимаются в оккупированном Крыму, — ответственность верховной власти Российской Федерации и самого Путина», — цитирует заявление Мустафы Джемилева «Укринформ».

Он сравнил практику применения пыток в фашистской Германии и нынешнем ФСБ, отметив, что первые, если понимали, что человек не виновен, их прекращали.

«Пытки в СССР, а теперь в Российской Федерации, отличаются тем, что они добиваются тех показаний, которые им нужны для той схемы, которую они уже разработали для себя», — отметил он и добавил, что именно таким образом ФСБ добилось от Александра Стешенко признания в так называемом «поджоге здания крымского муфтия».

Мустафа Джемилев, сославшись на слова адвоката Стешенко, сообщил, что украинца топили в море, выбивая нужные ФСБ показания. Коментируя сам «поджог дома муфтия», в котором обвиняют Стешенко, лидер крымских татар отметил, что жители Крыма ничего не знают об этом деле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Меджлиса Рефат Чубаров заявлял, что российские силовики много раз топили в море похищенного в Крыму харьковчанина Стешенко.