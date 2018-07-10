Посольство Украины в Великобритании отреагировало на скандал с ФИФА

Политика

Украинское посольство в Великобритании отреагировало на скандал, разгоревшийся в ФИФА после видеоролика хорватского защитника Домагу Виды и его «Слава Украине», ряд массмедиа, в том числе и британских, расценили этот слоган, как «националистический».

Так, в посольстве, обращаясь к сотруднику The Telegraph Бэну Рамсби, написали в Twitter: «Видимо, удобно освещать только реакцию России на знаменитое „Слава Украине!“ от Виды, но игнорировать факт того, что более 150 тысяч человек забанили позорное действие ФИФА? Между прочим, когда президент ФИФА ставит имя Путина на футболку, это ОК, а „Слава Украине“ от хорватов следует предать позору?»

To @ben_rumsby @Telegraph:how convenient it is 2 cover ONLY RU reaction to Vida's famous «Glory to Ukraine» but omit fact that over 150K rebuffed FIFA's infamous action? BTW, when FIFA's president gives Putin Name t-shirt is OK, but «Glory to UA» from Croatian should be ashamed? pic.twitter.com/m71PvhU4Qc — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 10 июля 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава FIFA Инфантино поблагодарил Россию и ее лидера за проведение чемпионата мира на высоком уровне именной футболкой.