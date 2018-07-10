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Политика

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на скандал с ФИФА

21:50 10 июля 2018   1966
Футболка с Путиным
Инф. «ФАКТОВ»

Украинское посольство в Великобритании отреагировало на скандал, разгоревшийся в ФИФА после видеоролика хорватского защитника Домагу Виды и его «Слава Украине», ряд массмедиа, в том числе и британских, расценили этот слоган, как «националистический».

Так, в посольстве, обращаясь к сотруднику The Telegraph Бэну Рамсби, написали в Twitter: «Видимо, удобно освещать только реакцию России на знаменитое „Слава Украине!“ от Виды, но игнорировать факт того, что более 150 тысяч человек забанили позорное действие ФИФА? Между прочим, когда президент ФИФА ставит имя Путина на футболку, это ОК, а „Слава Украине“ от хорватов следует предать позору?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава FIFA Инфантино поблагодарил Россию и ее лидера за проведение чемпионата мира на высоком уровне именной футболкой.

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