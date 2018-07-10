Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У политузника Коломийца псориаз, крошатся зубы, — супруга

22:45 10 июля 2018   547
Политузник Андрей Коломиец
Инф. «ФАКТОВ»

Супруга украинского политзаключенного Андрея Коломийца, который с ноября 2016 года находится в российских застенках, сообщила о том, что ее муж очень похудел.

«Нам с Андреем удалось добиться свидания, которое планируется на конец июля. Андрей очень похудел, его мучает псориаз, крошатся зубы», — сообщает на своей страничке в Facebook Галина Коломиец.

Напомним, что Андрея Коломийца приговорили в Крыму к 10 годам лишения свободы за якобы покушение на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения «Беркут».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал посодействовать в освобождении украинских политзаключенных, удерживаемых в России.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины