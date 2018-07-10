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У политузника Коломийца псориаз, крошатся зубы, — супруга
Супруга украинского политзаключенного Андрея Коломийца, который с ноября 2016 года находится в российских застенках, сообщила о том, что ее муж очень похудел.
«Нам с Андреем удалось добиться свидания, которое планируется на конец июля. Андрей очень похудел, его мучает псориаз, крошатся зубы», — сообщает на своей страничке в Facebook Галина Коломиец.
Напомним, что Андрея Коломийца приговорили в Крыму к 10 годам лишения свободы за якобы покушение на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения «Беркут».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал посодействовать в освобождении украинских политзаключенных, удерживаемых в России.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”