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Легендарного бойца увековечат в статуе за 66 тысяч долларов (фото)
Невероятный подарок сделает литовский скульптор Эдгар Аскелович к 30-летнему юбилею абсолютного чемпиона по смешанным единоборствам ирландца Конора Макгрегора. 14 июля, в день рождения легендарного бойца, в лондонской галерее JD Malat будет выставлена статуя Макгрегора. Там она будет находиться до 30 сентября, после чего перейдет в личное пользование Конора.
Для ее создания, как отметил автор, использовались настоящие волосы (для прически и бороды спортсмена), а глаза сделаны из чрезвычайно реалистичной, устойчивой к ультрафиолетовому излучению полиуретановой смолы.
«Я обратил свой взор в прошлое, когда спортсменов увековечивали в камне, как богов. Макгрегор также заслуживает подобного, поскольку он — феномен нашего времени: не просто умный спортсмен, но и просчитывающий свои ходы наперед. Для меня великая честь, что Конор примет от меня эту статую в качестве подарка», — отметил Аскелович.
По словам литовского скульптора, на работу над статуей, тыльная сторона которой покрыта татуировкой с изображением гориллы (такой же, как и у самого Макгрегора на спине), у него ушло пять месяцев, а свое творение он оценивает в 50 тысяч фунтов стерлингов (около 66 тысяч долларов).
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