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Украина

"Слава Украине! "Слава Хорватии!" Украинцы обвалили рейтинг "Газпрома"

23:30 10 июля 2018   40
Газпром
Инф. «ФАКТОВ»

Пользователи Сети из Украины и других стран обвалили рейтинг страницы российской компании «Газпром» в соцсети Facebook — до 1,5 пункта из пяти возможных. Об этом пишет ТСН.

Оценки в один балл украинцы массово начали ставить вечером вторника, 10 июля. Также при этом писали комментарии: «Слава Украине!», «Слава Хорватии!», другие.

За несколько часов в рейтинге собралось до 700 единичек, после чего в «Газпроме» решили закрыть функцию оценивания.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», украинские болельщики буквально за сутки обвалили рейтинг официальной страницы Международной футбольной организации (ФИФА) в Facebook. Такая реакция была вызвана решением главного футбольного органа вынести предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде, который, отмечая победу в четвертьфинале над Россией, произнес на камеру слоган «Слава Украине!»

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