Клуб НБА подписал полноценный контракт с украинцем Михайлюком

Спорт

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лэйкерс» подписал полноценный контракт с 20-летним Святославом Михайлюком. Уроженец Черкасс, выбранный «Лэйкерс» на драфте под 47-м номером, сумел впечатлить руководителей клуба в матчах Летней лиги, которые команда проводит в Лас-Вегасе, и, не возвращаясь домой, прямо на месте подписали соглашение с украинским баскетболистом.

Согласно политике клуба, сроки действия контракта не разглашаются. По неофициальной информации, Михайлюк стал игроком «Лос-Анджелес Лэйкерс» на ближайшие три года.

Отмечу, что Святослав, выступая в прошлом сезоне в Студенческой лиге за университет Канзаса, проявил себя с наилучшей стороны, набирая в среднем за игру 14,6 очков, а также установил университетский рекорд по количеству попаданий с дальней дистанции (115 точных трехочковых бросков за сезон).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «Лос-Анджелес Лэйкерс» восхищены игрой украинца Михайлюка.