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Беспорядки в Азербайджане: убиты двое офицеров полиции

0:05 11 июля 2018   3187
Азербайджан
Инф. «ФАКТОВ»

В азербайджанском городе Гяндже вечером 10 июля прошли беспорядки, в ходе которых погибли двое офицеров полиции. Об этом со ссылкой на МВД Азербайджана сообщает «Медуза».

В ведомстве заявили, что у административного здания в Гянджи собрались 150−200 «религиозных радикалов», вооруженных колюще-режущими и тупыми предметами. Они «пытались грубо нарушить общественный порядок» и оказали сопротивление полиции, которой в итоге удалось задержать 40 человек.

«К сожалению, при предотвращении противозаконных действий при выполнении своих служебных обязанностей от рук радикальных элементов в результате ножевых ранений погибли два офицера полиции», — говорится в заявлении заместителя начальника Главного управления полиции Гянджи полковника Ильгара Балакишиева и заместителя начальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенанта Самеда Аббасова.

В свою очередь, издание Haqqin. az пишет, что акцию устроили в поддержку человека, арестованного за покушение на главу города Эльмара Велиева.

Издание напоминает, что покушение на главу Гянджи, одного из крупнейших городов Азербайджана, произошло 3 июля. За нападение был задержан гражданин России Юнис Сафаров, который, как заявили власти Азербайджана, воевал в Сирии на стороне боевиков. В дальнейшем были задержаны еще 11 человек.

Покушение на Эльмара Велиева было признано терактом. Власти Азербайджана объявили, что его конечной целью было «установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата» — убийство высокопоставленного чиновника должно было, по мнению следствия, «создать в республике ажиотаж, хаос и страх».

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