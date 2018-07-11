- 2:15 В Германии группа арабских подростков атаковала раввина Гуревица
- 1:14 В Сенате США представлена резолюция, осуждающая аннексию Крыма Россией
- 1:03 Дельтаплан с украинцем рухнул в море в Грузии
- 0:55 В Италии в возрасте 74 лет умер Карло Бенеттон
- 0:15 «Шахтер» подписал контракт с футболистом «Сан-Паулу»
- 0:05 Беспорядки в Азербайджане: убиты двое офицеров полиции
- 23:50 Клуб НБА подписал полноценный контракт с украинцем Михайлюком
- 23:30 "Слава Украине! "Слава Хорватии!" Украинцы обвалили рейтинг "Газпрома"
- 23:20 Легендарного бойца увековечат в статуе за 66 тысяч долларов
- 23:02 ЧМ-2018: Франция третий раз в истории сыграет в финале чемпионата мира
Беспорядки в Азербайджане: убиты двое офицеров полиции
В азербайджанском городе Гяндже вечером 10 июля прошли беспорядки, в ходе которых погибли двое офицеров полиции. Об этом со ссылкой на МВД Азербайджана сообщает «Медуза».
В ведомстве заявили, что у административного здания в Гянджи собрались 150−200 «религиозных радикалов», вооруженных колюще-режущими и тупыми предметами. Они «пытались грубо нарушить общественный порядок» и оказали сопротивление полиции, которой в итоге удалось задержать 40 человек.
«К сожалению, при предотвращении противозаконных действий при выполнении своих служебных обязанностей от рук радикальных элементов в результате ножевых ранений погибли два офицера полиции», — говорится в заявлении заместителя начальника Главного управления полиции Гянджи полковника Ильгара Балакишиева и заместителя начальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенанта Самеда Аббасова.
В свою очередь, издание Haqqin. az пишет, что акцию устроили в поддержку человека, арестованного за покушение на главу города Эльмара Велиева.
Издание напоминает, что покушение на главу Гянджи, одного из крупнейших городов Азербайджана, произошло 3 июля. За нападение был задержан гражданин России Юнис Сафаров, который, как заявили власти Азербайджана, воевал в Сирии на стороне боевиков. В дальнейшем были задержаны еще 11 человек.
Покушение на Эльмара Велиева было признано терактом. Власти Азербайджана объявили, что его конечной целью было «установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата» — убийство высокопоставленного чиновника должно было, по мнению следствия, «создать в республике ажиотаж, хаос и страх».
влажность:
давление:
ветер:
“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”