«Шахтер» подписал контракт с футболистом «Сан-Паулу»

Спорт

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником «Сан-Паулу» Маркиньосом. Контракт футболиста молодежной сборной Бразилии (U-20) рассчитан на пять лет.

Новичок команды Паулу Фонсеки играет на левом фланге полузащиты, но при надобности может закрыть и правую бровку. Маркиньос -воспитанник «Деспортиво Бразил», но в 2015 году подписал контракт с «Сан-Паулу», за который в 2018-м дебютировал в чемпионате одноименного штата. Правда, из-за нежелания продлевать контракт с клубом, футболист был переведен в молодежную команду.

По неофициальной информации, «Шахтер» заплатил за Маркиньоса 1 млн евро. Кстати, авторитетный британский журнал FourFourTwo недавно поставил бразильца на 87-е место среди 100 лучших молодых игроков мирового футбола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» купило еще одного бразильца.