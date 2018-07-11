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«Шахтер» подписал контракт с футболистом «Сан-Паулу»
Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником «Сан-Паулу» Маркиньосом. Контракт футболиста молодежной сборной Бразилии (U-20) рассчитан на пять лет.
Новичок команды Паулу Фонсеки играет на левом фланге полузащиты, но при надобности может закрыть и правую бровку. Маркиньос -воспитанник «Деспортиво Бразил», но в 2015 году подписал контракт с «Сан-Паулу», за который в 2018-м дебютировал в чемпионате одноименного штата. Правда, из-за нежелания продлевать контракт с клубом, футболист был переведен в молодежную команду.
По неофициальной информации, «Шахтер» заплатил за Маркиньоса 1 млн евро. Кстати, авторитетный британский журнал FourFourTwo недавно поставил бразильца на 87-е место среди 100 лучших молодых игроков мирового футбола.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» купило еще одного бразильца.
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