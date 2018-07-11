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Дельтаплан с украинцем рухнул в море в Грузии
В грузинском городе Батуми в море упал дельтаплан с гражданами Украины и Катара. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, передает информационное агентство «Новости-Грузия».
В ведомстве уточнили, что спасатели оперативно вытащили мужчин из моря. Их здоровью ничего не угрожает.
Местные СМИ сообщают, что случай произошел вечером 10 июля над территорией яхт-клуба Батуми. Туристами, упавшими в море, являются 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский турист погиб на Кипре при загадочных обстоятельствах.
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