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В Сенате США представлена резолюция, осуждающая аннексию Крыма Россией
В Сенате Соединенных Штатов Америки (США) представлен проект резолюции, которая осуждает незаконные попытки Российской федерации (РФ) оккупировать Крым. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.
Отмечается, что резолюцию на рассмотрение Сената внесла двухпартийная группа сенаторов, которую возглавили сопредседатель Комитета по иностранным отношениям Сената США Роберт Менендез и сопредседатель Сенатского украинского кокуса Роберт Портман.
«В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус демографическую карту или политическую природу Крыма», — сказано в сообщении.
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Кроме того, в резолюции осуждаются факты нарушения прав человека в Крыму. Документ подчеркивает правовую ответственность России за эти преступления в течение незаконной аннексии полуострова.
Также сенаторы призывают правительство Соединенных Штатов продолжать применять политику санкций в отношении России. Также политики приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом.
К тому же, резолюция призывает американское правительство провозгласить, что внешняя политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.
Напомним, как заявил в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе председатель Европейского Совета Дональд Туск, проведения выборов президента РФ в аннексированном Крыму стало одной из причин продления санкций Евросоюза против России. Еще одной из причин санкций ЕС в отношении РФ стало строительство Керченского моста.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Порошенко назвал условие для снятия евросанкций с России.
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