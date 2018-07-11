Украина обогнала Россию в рейтинге инновационности

Украина

Украина поднялась с 50-го на 43-е место в Глобальном рейтинге инноваций, который составляется Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Об этом сообщает со ссылкой на сайт рейтинга российское агентство РБК.

Украина заняла в рейтинге 43 место, в то время как Россия — 46-е. В прошлом году РФ занимала 45-е место.

В докладе оценивается ситуация в области инноваций в 126 странах по различным показателям, в частности, по общему состоянию экономики, мерам по защите интеллектуальной собственности, расходам на образование и науку, количеству научных публикаций и разработок приложений для смартфонов, уровню коррупции, отсутствию препятствий для ведения бизнеса.

Читайте также: В Белом доме сделали официальное заявление относительно признания Крыма российским

На 45-месте оказался Вьетнам, на 47-м — Чили.

В пятерку наиболее эффективно использующих инновации стран вошли Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания и Сингапур. США заняли шестое место.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Агентство Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины.