В Германии группа арабских подростков атаковала раввина Гуревица

Мир

Раввин немецкого города Оффенбаха Мендель Гуревиц (Mendel Gurewitz) на улице подвергся вербальной атаке со стороны группы подростков. Об этом он рассказал во вторник, 10 июля, агентству epd, пишет DW.

По словам пострадавшего, происшествие произошло вечером в минувшую пятницу, когда он направлялся в синагогу.

Подростки выкрикивали в адрес религиозного деятеля «Еврей -дерьмо», «Свободу Палестине». Свидетели вызвали полицию. Личности подозреваемых установлены, заявил представитель правоохранительных органов, проводится расследование по факту оскорбления по религиозному мотиву.

По словам раввина, один из подозреваемых заявил ему, что они знакомы по случаю в торговом центре Komm. Пять лет назад нападение на Гуревица в этом магазине вызвало возмущение у всей Германии: тогда от шести до восьми арабских подростков также атаковали раввина, оскорбляли и толкали его.

Полиция тогда установила нападавших. Шестеро из них позднее пришли на беседу в еврейскую общину, где принесли раввину извинения. После этого Гуревиц отозвал свое заявление в полицию.

Мэр Оффенбаха Феликс Швенке (Felix Schwenke) резко осудил новую антисемитскую выходку. «Мы выступаем за открытость миру и религиозную свободу», — говорится в заявлении политика. Произошедшее, однако, показывает, что есть люди, не разделяющие основные ценности демократического общества или те, кого их ненависть толкает на неправильный путь. «Тем важнее для общества не ослаблять борьбу с расизмом и религиозной нетерпимостью», — подчеркнул мэр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», консул Украины в Гамбурге (Германия) Василий Марушинец был временно отстранен от работы с целью проверки жалобы по поводу антисемитских высказываний дипломата в соцсетях.