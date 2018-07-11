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В оккупированном Крыму умер 57-летний внук Брежнева
Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в аннексированном Крыму от инфаркта. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик.
«Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт», —сказал Кнырик. По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии «Родина».
Во время своей политической карьеры Андрей Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму. Кроме того, он баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.
В 2004—2014 годах был членом КПРФ. С 2016 года являлся членом партии «Родина».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии в возрасте 74 лет умер Карло Бенеттон.
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