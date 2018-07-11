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Огненное ДТП в Иране: погибли 20 человек (видео)
По меньшей мере 20 человек погибли в масштабном ДТП с пассажирским автобусом в Иране. Об этом со ссылкой на информацию от очевидцев сообщает ISNA.
More than 20 people have died due to a traffic accident between a bus and a truck carrying gas in the Kurdish city of Sne in eastern Kurdistan. Iranian authorities have not done anything to stop the fire from spreading. #TwitterKurds #Rojhelat #Kurdistan #Iran pic.twitter.com/Im5iq6QP0V— PDKI (@PDKIenglish) 10 июля 2018 г.
Согласно поступающей информации, пассажирское транспортное средство столкнулось с бензовозом и загорелось.
Инцидент произошел в городе Сенендедж в регионе, населенном курдами. Точное число жертв не называется.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в индийских Гималаях автобус упал в пропасть, погибло много людей.
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