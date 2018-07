Огненное ДТП в Иране: погибли 20 человек (видео)

По меньшей мере 20 человек погибли в масштабном ДТП с пассажирским автобусом в Иране. Об этом со ссылкой на информацию от очевидцев сообщает ISNA.

More than 20 people have died due to a traffic accident between a bus and a truck carrying gas in the Kurdish city of Sne in eastern Kurdistan. Iranian authorities have not done anything to stop the fire from spreading. #TwitterKurds #Rojhelat #Kurdistan #Iran pic.twitter.com/Im5iq6QP0V