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Огненное ДТП в Иране: погибли 20 человек (видео)

3:45 11 июля 2018   12
Иран
Инф. «ФАКТОВ»

По меньшей мере 20 человек погибли в масштабном ДТП с пассажирским автобусом в Иране. Об этом со ссылкой на информацию от очевидцев сообщает ISNA.

Согласно поступающей информации, пассажирское транспортное средство столкнулось с бензовозом и загорелось.

Инцидент произошел в городе Сенендедж в регионе, населенном курдами. Точное число жертв не называется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в индийских Гималаях автобус упал в пропасть, погибло много людей.

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