Надя Дорофеева показала фанатам две своих "уточки"

Шоу-бизнес

В окалистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева решила поделиться с поклонниками ярким фото в красном купальнике. Об этом пишет «Обозреватель».

Для этого она позировала в бикини возле огромного желтого надувного круга в форме утки. При этом она приняла такую позу, что фанаты смогли увидеть (при желании) некоторые ее прелести, назвав их «уточками».

Поклонники Дорофеевой позитивно оценили фото и сделали исполнительнице много комплиментов.

«Наконец-то нормальное эро-фото», «Прелесть», «Секси», «Две уточки», «Поставила вас, уточек, на свой рабочий стол и на заставку в телефоне», «Класс», «Какая ты красивая», «Кукла», «Какая яркая фотка», «Две самые красивые ути, которые я видел», — пишут они в комментариях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «британская Ким Кардашьян» похвасталась свежей клубничкой.