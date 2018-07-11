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Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала фанатам две своих "уточки"

3:15 11 июля 2018   918
Надя Дорофеева
Инф. «ФАКТОВ»

Вокалистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева решила поделиться с поклонниками ярким фото в красном купальнике. Об этом пишет «Обозреватель».

Для этого она позировала в бикини возле огромного желтого надувного круга в форме утки. При этом она приняла такую позу, что фанаты смогли увидеть (при желании) некоторые ее прелести, назвав их «уточками».

Поклонники Дорофеевой позитивно оценили фото и сделали исполнительнице много комплиментов.

«Наконец-то нормальное эро-фото», «Прелесть», «Секси», «Две уточки», «Поставила вас, уточек, на свой рабочий стол и на заставку в телефоне», «Класс», «Какая ты красивая», «Кукла», «Какая яркая фотка», «Две самые красивые ути, которые я видел», — пишут они в комментариях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «британская Ким Кардашьян» похвасталась свежей клубничкой.

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