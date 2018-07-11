Украина

Стало известно, о чем будут говорить на личной встрече в Брюсселе Порошенко и Дуда

Во время саммита НАТО, который начнется в ближайшую среду в Брюсселе, президент Польши Дуда встретится с президентом Украины Петром Порошенко, встреча пройдет по инициативе украинской стороны. Об этом 9 июля сообщил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерский, передает Польськое радіо.

По словам чиновника, будущие переговоры президентов должны будут показать, что диалог между Польшей и Украиной «является активным и длительным, и ему не нужны внешние стимулы».

Таким образом «третьим сторонам» будет продемонстрировано, что главы государств стремятся к снижению напряженности между странами без участия посредников.

Так Кшиштоф Щерский прокомментировал слова президента Европейского совета Дональда Туска, который призвал власти Польши и Украины к уменьшению напряженности на историческом фоне. По мнению экс-премьер-министра Польши, эта напряженность показывает, что не все справились со своим домашним заданием по истории.

Отметим, что в опубликованном на сайте президента Украины анонсе визита в Королевство Бельгия, который запланирован на 11−12 июля, встреча с польским коллегой конкретно не указана, однако значится «ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами иностранных государств, которые примут участие в Саммите Альянса».

Отмечается, что Порошенко примет участие в мероприятиях Саммита НАТО — в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Украины и Грузии, а также в заседании глав государств и правительств стран — контрибуторов миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разногласия между Польшей и Украиной по историческим вопросам усилились в связи с 75-й годовщиной Волынской трагедии. Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетили мероприятия отдельно. Глава украинского государства, кроме того, сперва побывал в Польше — в селе Сахрынь. Поэтому диалог крайне необходим.