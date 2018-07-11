Алена Шоптенко растрогала пользователей Сети семейным фото

Шоу-бизнес

Финалистка танцевального шоу «Танців з зірками», известная украинская хореограф Алена Шоптенко опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с новорожденным сыном и мужем.

На фотографии Алена держит на руках маленького сына, а в ее супруг в этот момент делает фото. «Сегодня ровно месяц как я могу каждый день загадывать желания, прокрадываясь между @kzmr_mlvch и АА. Пока все сбываются и очень вкусно пахнут. Самый лучший месяц», — написала под фото Алена.

Как известно, Алена родила своего первенца 9 июня, малыша назвали в честь папы Леша. Поэтому, вчера Алексей Алексеевич отмечал свой первый месяц, отмечает издание «Без табу».

Именно этот радостный момент и стал поводом для публикации семейного снимка.

Поклонники стали оставлять сотни комментариев под фото, поздравляя малыша с небольшой датой и отмечая, что семья выглядит очень счастливо. «Дуже красиве фото», «Поздравляем вас!», «Настоящие, милые, такие хорошие-хорошие», «будьте счастливы, это вам к лицу», «вы чудесные! Пусть у вас всё будет хорошо», — пишут пользователи.

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