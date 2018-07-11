Украина

Порошенко рассказал об ожиданиях от встречи президентов США и РФ

Президент Украины Петр Порошенко поделился своими ожиданиями от встречи Президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства.

В частности, Порошенко пожелал Трампу успеха в переговорах с его российским визави в Хельсинки, которые пройдут 14 июля.

«Я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть господина Путина на верный путь. Зная его, как я уверен, он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет»,— подчеркнул Порошенко.

Также он отметил, что государство имеет согласованный подход в отношении переговоров, в частности он звучит так — не делать ничего, что касается Украины, без Украины.

Порошенко отметил, что «украинская неделя», которая началась в Брюсселе с саммита Украина-ЕС и продолжится на саммите НАТО, пошлет мощный сигнал, который «услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего, в Хельсинки».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко уверен, что ничто не встанет между Украиной и ее европейскими амбициями.