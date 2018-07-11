- 7:20 Фронтовые сводки: самым горячим остается мариупольское направление
- 7:09 Европа готова взять под патронаж город на Донбассе
- 7:00 ЧМ-2018 на ТВ 11 июля: где смотреть матч Англия — Хорватия
- 6:51 Палата депутатов парламента Румынии объявила 9 ноября Днем украинского языка
- 6:29 Порошенко рассказал об ожиданиях от встречи президентов США и РФ
- 5:48 Крымский мост "трясет", объект на грани обрушения, ездить по нему опасно, — российские СМИ
- 4:55 Алена Шоптенко растрогала пользователей Сети семейным фото
- 4:55 Стало известно, о чем будут говорить на личной встрече в Брюсселе Порошенко и Дуда
- 4:09 В Атлантике новый тропический шторм «Крис» усилился до урагана
- 3:45 Огненное ДТП в Иране: погибли 20 человек
Порошенко рассказал об ожиданиях от встречи президентов США и РФ
Президент Украины Петр Порошенко поделился своими ожиданиями от встречи Президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства.
В частности, Порошенко пожелал Трампу успеха в переговорах с его российским визави в Хельсинки, которые пройдут 14 июля.
«Я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть господина Путина на верный путь. Зная его, как я уверен, он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет»,— подчеркнул Порошенко.
Также он отметил, что государство имеет согласованный подход в отношении переговоров, в частности он звучит так — не делать ничего, что касается Украины, без Украины.
Порошенко отметил, что «украинская неделя», которая началась в Брюсселе с саммита Украина-ЕС и продолжится на саммите НАТО, пошлет мощный сигнал, который «услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего, в Хельсинки».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко уверен, что ничто не встанет между Украиной и ее европейскими амбициями.
влажность:
давление:
ветер:
“ — На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала! ”