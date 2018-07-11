Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Палата депутатов парламента Румынии объявила 9 ноября Днем украинского языка

6:51 11 июля 2018   26
Украинцы в Румынии
Инф. «ФАКТОВ»

В Румынии Палата депутатов (нижняя палата парламента) приняла законопроект, которым объявила 9 ноября Днем украинского языка. Об этом сообщает Radio Romania international.

Сообщается, что ежегодно по случаю празднования дня украинского языка в населенных пунктах компактного проживания лиц, принадлежащих к украинскому меньшинству в Румынии, будут проводиться различные культурные мероприятия.

Кроме того, центральные и местные органы исполнительной власти, а также заинтересованные неправительственные организации, будут иметь возможность предоставлять материально техническую и финансовую помощь в организации мероприятий.

Также образовательные учреждения, в которых учебный процесс осуществляется на украинском языке, смогут проводить образовательно-культурные мероприятия, в которых учебный процесс осуществляется на украинском языке.

Также законом предусмотрено создание специальных теле- и радиопрограмм общественными телевидением и радио.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Румыния договорились наработать совместный документ по имплементации нового закона Украины об образовании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ заинтересовалось черновицкими сторонниками «Великой Румынии».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины