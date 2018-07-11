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Палата депутатов парламента Румынии объявила 9 ноября Днем украинского языка
В Румынии Палата депутатов (нижняя палата парламента) приняла законопроект, которым объявила 9 ноября Днем украинского языка. Об этом сообщает Radio Romania international.
Сообщается, что ежегодно по случаю празднования дня украинского языка в населенных пунктах компактного проживания лиц, принадлежащих к украинскому меньшинству в Румынии, будут проводиться различные культурные мероприятия.
Кроме того, центральные и местные органы исполнительной власти, а также заинтересованные неправительственные организации, будут иметь возможность предоставлять материально техническую и финансовую помощь в организации мероприятий.
Также образовательные учреждения, в которых учебный процесс осуществляется на украинском языке, смогут проводить образовательно-культурные мероприятия, в которых учебный процесс осуществляется на украинском языке.
Также законом предусмотрено создание специальных теле- и радиопрограмм общественными телевидением и радио.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Румыния договорились наработать совместный документ по имплементации нового закона Украины об образовании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ заинтересовалось черновицкими сторонниками «Великой Румынии».
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