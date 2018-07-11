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Политика

Европа готова взять под патронаж город на Донбассе

7:09 11 июля 2018   122
лисичанск
Инф. «ФАКТОВ»

Страны ЕС предложили взять патронаж над городами Донбасса. Такая возможность зафиксирована в ходе саммита Украина — ЕС. Европейские страны самостоятельно смогут выбрать города или районы, которым хотели бы помочь. Об этом сообщил посол Украины в Бельгии Николай Точицкий.

По словам посла, рассматривается идея патронажа Бельгии над Лисичанском, а Люксембурга — над госпиталем имени Мечникова. Об этом сообщает Громадське радіо.

Достигнутые договоренности предусматривают возможность такого «наставничества», но не означают, что все 28 стран-членов ЕС выразят желание принять патронаж над городами Донбасса, добавил посол.

Напомним, на юбилейном XX саммите Украина-ЕС было подписано финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении средств на дороги, муниципальную инфраструктуру.

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