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Личные данные пользователей Facebook были переданы компании, связанной с Путиным, — CNN
Крупнейшая российская интернет-компания Mail.Ru Group долгое время собирала личные данные пользователей Facebook. Причем сбор такой информации продолжался даже после того, как руководство Facebook отчиталось о ликвидировании каналов утечки данных третьим лицам. Об этом сообщает CNN.
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Сбор личной информации о пользователях россияне проводили через специально разработанные приложения. Согласно отчету Facebook, разработчики Mail.Ru Group создали сотни приложений, но особый интерес вызывают две разработки. Они собирали данные о друзьях пользователя в течение двух недель после того, как Facebook заверил, что возможности для несанкционированной передачи данных ликвидированы.
Сенатор Марк Уорнер из Сенатского разведывательного комитета США заявил, что отношения Facebook с Mail.Ru заслуживают дальнейшего изучения. «Мы узнали, что крупнейшая в РФ технологическая компания, чьи руководители тесно связаны с Владимиром Путиным, потенциально располагала сотней приложений, интегрированных с Facebook и собиравших пользовательские данные. Если это так, нам нужно определить, какая пользовательская информация пользователя была передана с помощью Mail.Ru и как в дальнейщем использовались полученные данные», — сказал Уорнер.
10 июля стало известно, что компанию Facebook после скандала с Cambridge Analytica и утечки данных третьим лицам могут оштрафовать на 660 тыс. долларов. Контролирующие органы Великобритании пришли к выводу, что действия Facebook нарушили закон о защите данных — социальная сеть не позаботилась о должной защите личной информации пользователей.
Напомним, в активы российской Mail.Ru Group входят социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер ICQ. В Украине пришли к выводу, что ресурсы Mail.ru Group широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против украинских граждан.
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