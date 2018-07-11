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Выживший в авиакатастрофе представитель Путина находится в реанимации, — СМИ

8:41 11 июля 2018   866
авиакатастрофа
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Несчастный случай произошел в Кировской области.

10 июля самолет Zlin 42 «Вяткаавиа», на борту которого находился заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, совершил жесткую посадку сразу после взлета. В Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что это был учебно-тренировочный полет.

Машковцев и пилот Анатолий Лючанд, по данным новостного ресурса life.ru, находятся в реанимации. Однако некоторые российские СМИ сообщают, что чиновник отделался легкими травмами и царапинами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Польше назвали «злой волей» отказ РФ реконструировать разбившийся под Смоленском ТУ-154М.

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