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Выживший в авиакатастрофе представитель Путина находится в реанимации, — СМИ
Несчастный случай произошел в Кировской области.
10 июля самолет Zlin 42 «Вяткаавиа», на борту которого находился заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, совершил жесткую посадку сразу после взлета. В Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что это был учебно-тренировочный полет.
Машковцев и пилот Анатолий Лючанд, по данным новостного ресурса life.ru, находятся в реанимации. Однако некоторые российские СМИ сообщают, что чиновник отделался легкими травмами и царапинами.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Польше назвали «злой волей» отказ РФ реконструировать разбившийся под Смоленском ТУ-154М.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”