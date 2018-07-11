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На военно-полевых сборах в "ЛНР" детей заставили красить траву (видео)
Видео выставил в «Фейсбуке» российский наемник Алексей Ивакин.
Вот так в «ЛНР» растят патриотов. Для чего это делается, непонятно.
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“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”