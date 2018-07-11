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Украина

На военно-полевых сборах в "ЛНР" детей заставили красить траву (видео)

8:59 11 июля 2018   183
военно-патриотические сборы в «ЛНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Видео выставил в «Фейсбуке» российский наемник Алексей Ивакин.

Вот так в «ЛНР» растят патриотов. Для чего это делается, непонятно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что оператор Vodafone Украина возобновил работу в Донецке и Луганске.

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