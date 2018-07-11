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Опубликован список пляжей, где можно подхватить опасные заболевания
Центр общественного здоровья Минздрава Украины внес 114 пляжей в список тех, где не рекомендуется купаться. В воде обнаружено существенное превышение показателей по загрязнению микроорганизмами (лактопозитивные кишечные палочки).
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«Акул и пираний здесь конечно нет, но есть кишечные палочки. Они свидетельствуют, что водоемы могут быть загрязнены, в частности сточными водами из канализации. В такой воде очень опасно купаться, ведь в ней с высокой вероятностью могут быть патогенные организмы, которые вызывают дизентерию, лептоспироз, гепатит А и множество других инфекций», — отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Среди пляжей в приморских городах под запретом оказались:
- Пляж общего назначения в Скадовске (Херсонская область);
- Три пляжа в Мариуполе на Азовском море («Левобережный», «Центральный», «Песчаный»).
Также в список попали пляж «Прибой» (Николаев), центральный пляж Запорожья, десять пляжей Киева («Детский», «Предместная слободка», «Золотой», «Венеция», «Молодежный», «Центральный» в Гидропарке, пляжи «Веселка», «Радуга», «Тельбин» и «Черторой» в парке Дружбы народов).
Напомним, в Одессе активисты решили демонтировать ограждения на пляже, которые преграждали выход к побережью.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”