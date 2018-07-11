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Мир

Греция высылает российских дипломатов, подкупавших местных политиков

9:59 11 июля 2018   190
греция
Инф. «ФАКТОВ»

Греция решила выслать двух российских дипломатов и еще двоим запретить въезд в страну. Дипработников обвинили во вмешательстве во внутренние дела Греции и в создании угроз для национальной безопасности.

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Как уточнило издание Kathimerini, под санкции Греции попал в том числе официальный представитель российского посольства Виктор Яковлев. Дипломатам вменяют в вину несанкционированный сбор информации и попытки подкупить государственных деятелей Греции. Еще одна претензия — попытки России усилить влияние в Греции через вмешательство в дела церкви посредством деятельности так называемого «Императорского православного палестинского общества». Как отмечает издание, определенные группы, связанные с российским политикумом, пытались влиять на муниципалитеты и церковные общины в Греции.

Напомним, весной 2018 года Великобритания и другие европейские страны выслали российских дипломатов в знак протеста против незаконных действий РФ на территории Соединенного Королевства. В Греции тогда не присоединились к бойкоту.

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