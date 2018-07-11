Стрелков опять готов воевать за "ДНР"

Украина

В сети продолжается дискуссия между двумя террористами — российским писателем Захаром Прилепиным и бывшим «министром обороны ДНР» Игорем Стрелковым

Стрелков очень жестко отреагировал на бегство «политрука» Прилепина из Донецка. Писатель, приехавший воевать за «русский мир», отвечал ему тем же. Полемика затянулась.

Вот последняя реплика Стрелкова, опубликованная «ВКонтакте» (орфография и стиль автора сохранены): «В связи с тем, что „майор ДНР“ Захар Прилепин снизошел до ответа мне (жалкому полковнику ФСБ в запасе), прошу передать неуважаемому товарищу-барину следующее. Я готов заменить его на посту заместителя командира батальона (не обязательно по „полит-части“ — ибо кое-что и в других направлениях военной деятельности соображаю — по разведке, например, или по контрразведке… и даже „зампобою“ могу, с учетом опыта) в любой момент, если Его Высокоблагородие соизволит (пользуясь своими широкими связями и авторитетом) походатайствовать перед командованием корпуса о такой замене. Равно готов возглавить: роту; взвод; отделение; звено; воевать в качестве рядового солдата, если на мою убогость не найдется более высокой должности».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевик «ДНР» оказал сопротивление «МГБ», в результате чего погибли четверо террористов.