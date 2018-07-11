- 11:12 В Одесской области от удара молнии загорелась школа
- 11:05 Германия платит миллиарды долларов России, а мы должны защищать ее от русской агрессии? — Трамп
- 10:50 На Полтавщине больной раком пенсионер подорвал себя гранатой
- 10:45 Россияне готовили кибератаку на важный объект в системе водоснабжения Украины, — СБУ
- 10:20 "Слава Украине! Белград, зажигай!", — друзья Виды расшифровали смысл знаменитого видео
- 10:06 Случайной жертвой уличной стрельбы в Мехико стала молодая украинка
- 9:59 Греция высылает российских дипломатов, подкупавших местных политиков
- 9:57 Стрелков опять готов воевать за "ДНР"
- 9:29 Опубликован список пляжей, где можно подхватить опасные заболевания
- 8:59 Украинской сборной по фехтованию вернули потерянную экипировку
Стрелков опять готов воевать за "ДНР"
В сети продолжается дискуссия между двумя террористами — российским писателем Захаром Прилепиным и бывшим «министром обороны ДНР» Игорем Стрелковым
Стрелков очень жестко отреагировал на бегство «политрука» Прилепина из Донецка. Писатель, приехавший воевать за «русский мир», отвечал ему тем же. Полемика затянулась.
Вот последняя реплика Стрелкова, опубликованная «ВКонтакте» (орфография и стиль автора сохранены): «В связи с тем, что „майор ДНР“ Захар Прилепин снизошел до ответа мне (жалкому полковнику ФСБ в запасе), прошу передать неуважаемому товарищу-барину следующее. Я готов заменить его на посту заместителя командира батальона (не обязательно по „полит-части“ — ибо кое-что и в других направлениях военной деятельности соображаю — по разведке, например, или по контрразведке… и даже „зампобою“ могу, с учетом опыта) в любой момент, если Его Высокоблагородие соизволит (пользуясь своими широкими связями и авторитетом) походатайствовать перед командованием корпуса о такой замене. Равно готов возглавить: роту; взвод; отделение; звено; воевать в качестве рядового солдата, если на мою убогость не найдется более высокой должности».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевик «ДНР» оказал сопротивление «МГБ», в результате чего погибли четверо террористов.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”