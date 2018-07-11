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"Слава Украине! Белград, зажигай!", — друзья Виды расшифровали смысл знаменитого видео
Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида свое знаменитое видео «Слава Украине, Белград в огне» адресовал не сербской столице, а киевскому ресторану «Белград». Прозвучавшее в видео слово «гори» означало «зажигай» в переносном смысле, а не призывы к поджогу. Кроме того, Домагой Вида не планировал, что видео попадет в широкий доступ. Об этом рассказал совладелец ресторана «Белград», где записывалось видеопослание.
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По словам Йована, повара и совладельца заведения, на видео прозвучало буквально следующее: «Рассчитаюсь, когда приду. Слава Украине! Белград, зажигай! Давай, брат, маши! Привет кабаку „Белград“ в Киеве, мы там зажигали … Йован, целуй всех». Об этом собственник «Белграда» рассказал в эфире «Громадське».
«Я не знаю, как это видео попало в общий доступ. Может взломали мой телефон или телефон Домагоя. Теперь, говорят, телефоны отобрали», — добавил Йован.
«Мы здесь смотрим и футбол, и баскетбол, и водное поло… Болеем, иногда делаем ставки. И за Сербию, и за Хорватию и за Украину. Зачем раздувать то, чего нет, — недоумевает Йован. — Он (Домагой Вида) когда в Киеве жил, время сюда заходил — все-таки родная кухня. Мы его любим. Говорят, россияне подняли шум из-за того, что он сказал „Слава Украине“. А что он должен был говорить? Vive la France?».
Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида говорит по-хорватски и вставляет на украинском фразу «Слава Украине!». Это было уже второе видопослание такого типа. 7 июля после победы сборной Хорватии над российской сборной на ЧМ-2018 Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, где посвятили победу киевскому клубу: «Слава Украине! Это победа для „Динамо“ и для Украины! Хорватия, вперед!».
Фото Getty Images
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