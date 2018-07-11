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Россияне готовили кибератаку на важный объект в системе водоснабжения Украины, — СБУ
СБУ сорвала попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование Аульской хлоропереливающей станции. Станция является критическим объектом в системе водоснабжения Украины, поскольку обеспечивает жидкий хлор для очистки воды водопроводно-канализационных предприятий во всех регионах.
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Установлено, что на станции две важнейших системы — система управления технологическими процессами и система обнаружения признаков аварийных ситуаций — были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter. Вирус был запущен с территории РФ. Кибератака могла привести к срыву технологических процессов и к техногенной аварии.
Как сообщает СБУ, замысел страны-агрессора удалось сорвать. Вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено.
VPNFilter — многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций. В мае специалисты СБУ уже фиксировали признаки подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием VPNFilter.
Фото stopcor.org
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