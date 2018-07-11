На Полтавщине больной раком пенсионер подорвал себя гранатой

Происшествия

10 июля покончил с собой 62-летний житель села Великие Кринки Глобинского района Полтавской области. Мужчина страдал онкологическим заболеванием. Избавиться от страданий он решил с помощью боевой гранаты. Около 15.00 пенсионер пошел с боеприпасом на свой огород, где и выдернул чеку. От взрыва тело самоубийцы разорвало на куски. Где он взял гранату (хотя сейчас, когда мирная территория наводнена оружием, вывезенным из зоны боевых действий, это не проблема), устанавливают правоохранители.

— Глобинский отдел полиции открыл уголовное производство по предварительной квалификации «Умышленное убийство», — сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Взрывотехники уточняют, какой именно предмет взорвался. Следователи выясняют обстоятельства.

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Между тем днем ранее еще один житель Глобинского района был травмирован гранатой, которую он бросил возле двора соседки. К счастью, никто, кроме самого 32-летнего злоумышленника, не пострадал. В результате взрыва он получил осколочное ранение ноги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Львове в квартире жилого дома взорвалась граната: один человек погиб, еще один ранен.

Фото ГУНП в Полтавской области