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На Полтавщине больной раком пенсионер подорвал себя гранатой
10 июля покончил с собой 62-летний житель села Великие Кринки Глобинского района Полтавской области. Мужчина страдал онкологическим заболеванием. Избавиться от страданий он решил с помощью боевой гранаты. Около 15.00 пенсионер пошел с боеприпасом на свой огород, где и выдернул чеку. От взрыва тело самоубийцы разорвало на куски. Где он взял гранату (хотя сейчас, когда мирная территория наводнена оружием, вывезенным из зоны боевых действий, это не проблема), устанавливают правоохранители.
— Глобинский отдел полиции открыл уголовное производство по предварительной квалификации «Умышленное убийство», — сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Взрывотехники уточняют, какой именно предмет взорвался. Следователи выясняют обстоятельства.
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Между тем днем ранее еще один житель Глобинского района был травмирован гранатой, которую он бросил возле двора соседки. К счастью, никто, кроме самого 32-летнего злоумышленника, не пострадал. В результате взрыва он получил осколочное ранение ноги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Львове в квартире жилого дома взорвалась граната: один человек погиб, еще один ранен.
Фото ГУНП в Полтавской области
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