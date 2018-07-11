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Германия платит миллиарды долларов России, а мы должны защищать ее от русской агрессии? — Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что зависимость экономики Германии от российского газа является угрожающей для НАТО. Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которую транслировал телеканал «Прямой».
«Германия полностью под контролем России! Потому что она будет получать 60−70% своей энергии из России, когда заработает новый газопровод! Я считаю, что это очень плохо для НАТО!» — сказал президент США.
Также Трамп высказал возмущение тем фактом, что Германия платит миллиарды долларов России, в то время, как США тратят огромные деньги на финансирование программ НАТО, направленных на защиту Германии, Франции и других стран от возможной агрессии России.
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«Я думаю, что это очень грустно, что Германия имеет масштабное газовое сотрудничество с Россией и платит миллиарды, миллиарды долларов России. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а многие из этих стран участвуют в строительстве газопровода в Россию. Нам предлагают защищать их от России, но они платят миллиарды долларов России! Я считаю, что это очень неприемлемо!» — заявил он.
Трамп также добавил, что считает неприемлемым, что после введения в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток-2» 70% экономики Германии окажется под контролем Росиии.
Как писали «ФАКТЫ», ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе заявил, что США и Канада существенно усиливают свое военное присутствие в Европе.
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