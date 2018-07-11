Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Германия платит миллиарды долларов России, а мы должны защищать ее от русской агрессии? — Трамп

11:05 11 июля 2018   73
Дональд Трамп
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Президент США Дональд Трамп считает, что зависимость экономики Германии от российского газа является угрожающей для НАТО. Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которую транслировал телеканал «Прямой».

«Германия полностью под контролем России! Потому что она будет получать 60−70% своей энергии из России, когда заработает новый газопровод! Я считаю, что это очень плохо для НАТО!» — сказал президент США.

Также Трамп высказал возмущение тем фактом, что Германия платит миллиарды долларов России, в то время, как США тратят огромные деньги на финансирование программ НАТО, направленных на защиту Германии, Франции и других стран от возможной агрессии России.

Читайте также: В «Нафтогазе» заявили, что «Северный поток 2» аукнется всему миру

«Я думаю, что это очень грустно, что Германия имеет масштабное газовое сотрудничество с Россией и платит миллиарды, миллиарды долларов России. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а многие из этих стран участвуют в строительстве газопровода в Россию. Нам предлагают защищать их от России, но они платят миллиарды долларов России! Я считаю, что это очень неприемлемо!» — заявил он.

Трамп также добавил, что считает неприемлемым, что после введения в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток-2» 70% экономики Германии окажется под контролем Росиии.

Как писали «ФАКТЫ», ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе заявил, что США и Канада существенно усиливают свое военное присутствие в Европе.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины