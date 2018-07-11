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В Одесской области от удара молнии загорелась школа (фото)
В ночь на 11 июля в городе Балта, на севере Одесской области, в результате удара молнии загорелась школа.
«После полуночи в службу спасения „101“ поступило сообщение о возгорании по улице Уварова, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — Буквально десять минут спустя на место вызова прибыли спасатели и установили, что возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы. Пожару сразу был присвоен повышенный ранг „1бис“, привлекались пять единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава».
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Отмечается, что для ликвидации пожара понадобилось три часа (!) времени. Огнем повреждены три учебных помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 квадратных метров.
Предполагаемая причина пожара — попадание молнии. Погибших и пострадавших нет.
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Со слов местных жителей, в тушении пожара активно участвовали также офицеры из части А-1559, работники РЭСа, коммунхоза, все цистерны, которые есть в городе. Крыша и третий этаж здания школы практически уничтожены. Несколько лет назад в здании — памятнике архитектуры — был проведен капитальный ремонт.
«Пожар ликвидирован, убытки огромные, — сообщил „ФАКТАМ“ мэр Балты Сергей Мазур. — Главное — нет жертв. Школа, на мой взгляд, в аварийном состоянии. Но жизнь продолжается. Начинаем работать над сохранением того, что осталось. Над восстановлением…»
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