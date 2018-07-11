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Возле крупнейшего украинского порта произошел масштабный оползень (фото)
В Лиманском районе Одесской области недалеко от берега произошел масштабный оползень.
«10 июля на территории Сычавского сельсовета в прибрежной зоне произошел оползень, — констатировали в региональном главке ГСЧС. — Размер „подвижки“ примерно в девяти километрах от города и порта Южный составляет около 100 метров в длину и 10 метров в ширину».
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Отмечается, что накануне на территории этого же сельсовета на один километр дальше от сегодняшнего оползня — в 10 км от Южного — также осела порода. Причем гораздо более существенно: около километра (!) в длину и 150 метров в ширину.
На место происшествия выехали комиссия по вопросам техногенно- экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Лиманской районной администрации, председатель Сычавского сельского совета, представители главка ГСЧС.
В главке утверждают, что пострадавших нет и сейчас «угроза для населения не усматривается».
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По словам очевидцев, предыдущий сильный оползень произошел здесь в субботу, 7 июля, в районе плодопитомника, между городом и портом.
«Он затронул подводную часть склона, что привело к образованию в прибрежной зоне так называемого вала выдавливания — там, где была трехметровая глубина, обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров, — утверждают люди, наблюдавшие это явление. — Такое ощущение, что „поднялось“ морское дно. Погибло много рыбы и другой живности…»
Тем не менее чиновники утверждают, что «все находится на контроле органов местного самоуправления и исполнительной власти, а также ГСЧС».
Спасатели, со своей стороны, просят жителей и гостей региона обращать внимание на возможные оползневые процессы во время отдыха в прибрежных зонах и на водных объектах у склонов. При появлении признаков сдвига породы немедленно покинуть это место и сразу сообщать в соответствующие ведомства. Кроме того, граждан убедительно просят не посещать прибрежную зону, где уже произошли оползни.
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По словам известного эксперта по берегоукреплению Юрия Вербы, ранее береговые оползни были редчайшим явлением, берега были стабильны. От морских волн их защищали огромные глыбы известняка, а происходившие раз в несколько столетий обрушения обрывистой верхней кромки берега постепенно создали своеобразный ландшафт: маленькие бухточки с естественными пляжами соседствуют с каменистыми мысами и грядами.
Активизировались процессы движения грунта, в частности, после того, как побережье стало застраиваться дачами, особняками, усадьбами.
«Освоение человеком территории приводит к обводнению суглинков с последствиями в виде повышения уровня грунтовых вод и оползней, — комментирует эксперт. — Здесь в различных сочетаниях встречаются и текущие трубы водопровода, и отсутствие канализации с фильтрацией из выгребных ям, и протечки в канализационных трубах, и уменьшение испарения или естественного стока воды из-за застройки и асфальтирования территории».
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“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”