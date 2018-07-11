- 13:22 Популярный украинский артист готовит прощальный тур
- 13:16 Звезду российских телесериалов не пустили в Украину
- 13:07 Новичок премьер-лиги "подписал" форварда киевского «Динамо»
- 13:03 Чем опасен наступающий «коридор затмений»: мнение астролога
- 12:50 Митинг "евроавтомобилистов": зажжены шашки, полиция усилила охрану
- 12:44 Развращал девочку три года: под Киевом задержан 65-летний педофил
- 12:30 Стартовал следственный эксперимент в деле о разрыве миномета "Молот" на полигоне
- 12:30 Испанская газета вспомнила все голы Роналду за «Реал»
- 12:04 Звездный новичок «Лос-Анджелес Лэйкерс» накормил болельщиков бесплатной пиццей
- 11:59 Венгрия снова недовольна языковой политикой в Украине
Киевсовет принял решение, которое остановило коллапс столичного метро
«Киевсовет принял решение „О мерах, направленных на обеспечение КП „Киевский метрополитен“ бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы“. Речь идет о решении вопроса задолженности метрополитена по договору купли 100 вагонов на условиях лизинга», — сообщает Киевская городская государственная администрация.
В частности, документ не предусматривает возвращения долга компании «Укррослизинг», а позволит руководству КП «Киевский метрополитен» начать переговоры о вариантах решения проблемы и возможной реструктуризации.
«Такое решение обусловлено тем, что в столичном метрополитене сложилась критическая ситуация с арестом его счетов исполнительной службой Министерства юстиции Украины по договору лизинга ста вагонов метрополитена», — сообщили в КГГА.
Напомним, что заключение данного договора с компанией «Укррослизинг» было согласовано депутатами Киевсовета в 2009 году. Выплата гарантировалась бюджетными средствами и происходила до 2013 года. С 2014 года бюджетные средства для погашения выплат по договору не поступали.
В течение последних двух лет метрополитен вместе с юристами Киевсовета и КГГА делал все возможное для расторжения кабального договора. Состоялось более 100 заседаний судов всех инстанций.
Мэр столицы неоднократно обращался к правительству, парламенту и президенту Украины о включении компании в перечень санкционных Советом национальной безопасности и обороны. Отдельное обращение было также принято и направлено от Киевского городского совета. Однако принятые судом решения — не в пользу предприятия и не в пользу киевской общины. Они предусматривают выплату компании 1 миллиарда 833 миллионов гривен.
С 16 марта 2017-го у метрополитена заблокированы счета по решению суда. Больше года предприятие делает все, чтобы, несмотря на проблему, обеспечить стабильные и безопасные перевозки пассажиров, а также выплату заработной платы коллектива.
Однако с конца июня исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на работу касс, который предусматривал закрытие станций метро и мог спровоцировать транспортный коллапс в городе. Была заблокирована возможность расчета с коллективом по заработной плате.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”