Киевсовет принял решение, которое остановило коллапс столичного метро

Украина

«Киевсовет принял решение „О мерах, направленных на обеспечение КП „Киевский метрополитен“ бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы“. Речь идет о решении вопроса задолженности метрополитена по договору купли 100 вагонов на условиях лизинга», — сообщает Киевская городская государственная администрация.

В частности, документ не предусматривает возвращения долга компании «Укррослизинг», а позволит руководству КП «Киевский метрополитен» начать переговоры о вариантах решения проблемы и возможной реструктуризации.

«Такое решение обусловлено тем, что в столичном метрополитене сложилась критическая ситуация с арестом его счетов исполнительной службой Министерства юстиции Украины по договору лизинга ста вагонов метрополитена», — сообщили в КГГА.

Напомним, что заключение данного договора с компанией «Укррослизинг» было согласовано депутатами Киевсовета в 2009 году. Выплата гарантировалась бюджетными средствами и происходила до 2013 года. С 2014 года бюджетные средства для погашения выплат по договору не поступали.

В течение последних двух лет метрополитен вместе с юристами Киевсовета и КГГА делал все возможное для расторжения кабального договора. Состоялось более 100 заседаний судов всех инстанций.

Мэр столицы неоднократно обращался к правительству, парламенту и президенту Украины о включении компании в перечень санкционных Советом национальной безопасности и обороны. Отдельное обращение было также принято и направлено от Киевского городского совета. Однако принятые судом решения — не в пользу предприятия и не в пользу киевской общины. Они предусматривают выплату компании 1 миллиарда 833 миллионов гривен.

С 16 марта 2017-го у метрополитена заблокированы счета по решению суда. Больше года предприятие делает все, чтобы, несмотря на проблему, обеспечить стабильные и безопасные перевозки пассажиров, а также выплату заработной платы коллектива.

Однако с конца июня исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на работу касс, который предусматривал закрытие станций метро и мог спровоцировать транспортный коллапс в городе. Была заблокирована возможность расчета с коллективом по заработной плате.