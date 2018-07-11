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Киевсовет принял решение, которое остановило коллапс столичного метро

11:52 11 июля 2018   185
Киевсовет принял решение, которое остановило коллапс столичного метро
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

«Киевсовет принял решение „О мерах, направленных на обеспечение КП „Киевский метрополитен“ бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы“. Речь идет о решении вопроса задолженности метрополитена по договору купли 100 вагонов на условиях лизинга», — сообщает Киевская городская государственная администрация.

В частности, документ не предусматривает возвращения долга компании «Укррослизинг», а позволит руководству КП «Киевский метрополитен» начать переговоры о вариантах решения проблемы и возможной реструктуризации.

«Такое решение обусловлено тем, что в столичном метрополитене сложилась критическая ситуация с арестом его счетов исполнительной службой Министерства юстиции Украины по договору лизинга ста вагонов метрополитена», — сообщили в КГГА.

Напомним, что заключение данного договора с компанией «Укррослизинг» было согласовано депутатами Киевсовета в 2009 году. Выплата гарантировалась бюджетными средствами и происходила до 2013 года. С 2014 года бюджетные средства для погашения выплат по договору не поступали.

В течение последних двух лет метрополитен вместе с юристами Киевсовета и КГГА делал все возможное для расторжения кабального договора. Состоялось более 100 заседаний судов всех инстанций.

Мэр столицы неоднократно обращался к правительству, парламенту и президенту Украины о включении компании в перечень санкционных Советом национальной безопасности и обороны. Отдельное обращение было также принято и направлено от Киевского городского совета. Однако принятые судом решения — не в пользу предприятия и не в пользу киевской общины. Они предусматривают выплату компании 1 миллиарда 833 миллионов гривен.

С 16 марта 2017-го у метрополитена заблокированы счета по решению суда. Больше года предприятие делает все, чтобы, несмотря на проблему, обеспечить стабильные и безопасные перевозки пассажиров, а также выплату заработной платы коллектива.

Однако с конца июня исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на работу касс, который предусматривал закрытие станций метро и мог спровоцировать транспортный коллапс в городе. Была заблокирована возможность расчета с коллективом по заработной плате.

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