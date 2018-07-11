Звездный новичок «Лос-Анджелес Лэйкерс» накормил болельщиков бесплатной пиццей (фото)

Спорт

33-летний Леброн Джеймс организовал во вторник, 10 июля, в пиццерии сети Blaze Pizza, инвестором которой он является, вечеринку, посвященную своему переходу в «Лос-Анджелес Лэйкерс». Правда, отрекламировав предстоящее мероприятие на собственных страницах в соцсетях, сам Леброн на встречу с фанатами не пришел, предпочтя остаться дома в кругу семьи и покупаться в бассейне.

Компенсировать свое отсутствие звездный спортсмен, сумма четырехлетнего контракта которого с «Лэйкерс» составила 154 млн долларов, попытался бесплатной пиццей, которую получил каждый пришедший.

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Добавлю, что в день подписания контракта с клубом авторитетное спортивное издание Sports Illustrated вышло в свет с обложкой, на которой Джеймс встречается лицом к лицу с легендами «Лос-Анджелес Лэйкерс» Мэджиком Джонсоном, Джерри Уэстом, Каримом Абдул-Джаббаром, Уилтом Чемберленом, Кобе Брайантом и Шакилом О’Нилом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что клуб НБА подписал полноценный контракт с украинцем Михайлюком.