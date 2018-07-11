- 13:16 Звезду российских телесериалов не пустили в Украину
- 13:07 Новичок премьер-лиги "подписал" форварда киевского «Динамо»
- 13:03 Чем опасен наступающий «коридор затмений»: мнение астролога
- 12:50 Митинг "евроавтомобилистов": зажжены шашки, полиция усилила охрану
- 12:44 Развращал девочку три года: под Киевом задержан 65-летний педофил
- 12:30 Стартовал следственный эксперимент в деле о разрыве миномета "Молот" на полигоне
- 12:30 Испанская газета вспомнила все голы Роналду за «Реал»
- 12:04 Звездный новичок «Лос-Анджелес Лэйкерс» накормил болельщиков бесплатной пиццей
- 11:59 Венгрия снова недовольна языковой политикой в Украине
- 11:52 Киевсовет принял решение, которое остановило коллапс столичного метро
Звездный новичок «Лос-Анджелес Лэйкерс» накормил болельщиков бесплатной пиццей (фото)
33-летний Леброн Джеймс организовал во вторник, 10 июля, в пиццерии сети Blaze Pizza, инвестором которой он является, вечеринку, посвященную своему переходу в «Лос-Анджелес Лэйкерс». Правда, отрекламировав предстоящее мероприятие на собственных страницах в соцсетях, сам Леброн на встречу с фанатами не пришел, предпочтя остаться дома в кругу семьи и покупаться в бассейне.
Компенсировать свое отсутствие звездный спортсмен, сумма четырехлетнего контракта которого с «Лэйкерс» составила 154 млн долларов, попытался бесплатной пиццей, которую получил каждый пришедший.
Читайте также: Игрок сборной Хорватии потратил 4 тысячи долларов на выпивку фанатам
Добавлю, что в день подписания контракта с клубом авторитетное спортивное издание Sports Illustrated вышло в свет с обложкой, на которой Джеймс встречается лицом к лицу с легендами «Лос-Анджелес Лэйкерс» Мэджиком Джонсоном, Джерри Уэстом, Каримом Абдул-Джаббаром, Уилтом Чемберленом, Кобе Брайантом и Шакилом О’Нилом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что клуб НБА подписал полноценный контракт с украинцем Михайлюком.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”