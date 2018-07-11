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Испанская газета вспомнила все голы Роналду за «Реал» (фото)
Мадридское издание Marca после официально объявленного перехода Криштиану Роналду из «Реала» в итальянский «Ювентус» разместило на титульной странице 451 футбольный мяч с эмблемами клубов, которым забивал португальский бомбардир, выступая за «королевский» клуб.
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Коллаж сопроводили фотографией забитого Криштиану мяча ударом через себя в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов минувшего сезона, и подписью: «Не будет другого, равного ему».
Напомню, что Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, забив в 438 матчах 451 мяч, что является рекордом результативности в истории клуба. Трансфер в «Ювентус», контракт с которым подписан на четыре года, обошелся итальянскому клубу в 112 миллионов евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду стал игроком «Ювентуса».
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