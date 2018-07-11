Украина

Стартовал следственный эксперимент в деле о разрыве миномета "Молот" на полигоне

На Ривненском общевойсковом полигоне стартовал следственный эксперимент, который должен установить причины детонации / взрыва миномета «Молот» во время учений 6 июля.

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Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, в следственных действиях принимают участие руководство Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, эксперты, представители Минобороны.

По поводу состояния пострадавших бойцов 128-й бригады медики настроены оптимистично. Трое военных, получивших особо тяжелые ранения, остаются в Львовском госпитале, но уже переведены в обычные палаты, могут самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Угрозы для жизни пациентов нет, но им предстоит операция по извлечению осколков — одному из головного мозга, другим — из височной области головы.

Напомним, утром 6 июля в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне произошел разрыв 120-мм миномета «Молот». Миномет является разработкой входящего в госконцерн «Укроборонпром» ПАО «Маяк» (Киев). В результате взрыва трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения. Принято решение о приостановке учений. Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии.

