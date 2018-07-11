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Развращал девочку три года: под Киевом задержан 65-летний педофил
В одном из сел Яготинского района правоохранители столичной области задержали 65-летнего педофила, который почти три года развращал малолетнюю соседку.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Киевского областного главка Нацполиции Украины, с таким заявлением в полицию обратились дедушка с бабушкой 12-летней киевлянки, приехавшей к ним погостить на летние каникулы. По словам заявителей, девочка сама призналась родственникам, что сосед ее развращает.
«Слова школьницы подтверждаются зафиксированными в ее телефоне звонками от соседа — 65-летнего киевлянина, который также бывает в этом селе. Выяснилось, что мужчина совращал ребенка с 2015 года. Это подтвердили фотографии обнаженной девочки, которые правоохранители обнаружили в его телефоне. Задержанный не стал отпираться и признался в содеянном. По словам пенсионера, началось все с того, что однажды он предложил девочке конфеты в обмен на то, что она разденется», — сказали в полиции и добавили, что факт изнасилования ребенка пожилым мужчиной пока не подтверждается.
По данному факту начато уголовное производство по статье УК «Развращение несовершеннолетних», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. По решению суда задержанный педофил ближайшие два месяца проведет под стражей.
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Ближайшие два месяца под стражей проведет и 46-летний житель Львовщины, который также был задержан правоохранителями за развращение несовершеннолетней девочки.
«В ходе следствия установлено, что злоумышленник, будучи инструктором детского лагеря в одном из сел Львовщины, полностью разделся перед несовершеннолетними и удовлетворял половое влечения неестественным способом. Ему уже объявлено о подозрении, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной возможностью выйти под залог в 92 тысячи гривен», — сказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом был задержан 76-летний педофил, который развращал и шантажировал несовершеннолетнюю соседку.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”