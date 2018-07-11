Чем опасен наступающий «коридор затмений»: мнение астролога

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13 июля Земля вступает в «коридор затмений», который продлится почти целый месяц, вплоть до 11 августа. Чем это чревато для нас, ее жителей, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Как правило, «коридором» называется время между двумя затмениями, — говорит Валентина Виттрок, — но в нынешнем случае затмений будет три, что усилит их влияние на Землю вообще и людей в частности.

Сначала нас ждет лунное затмение в Раке, которое начнется 13 июля в 6.01 и закончится в 7.13 по киевскому времени. Следующим будет полное лунное затмение во Льве — самое продолжительное в ХХІ веке. Оно будет длиться сто три минуты — начнется в 22.30 27 июля, достигнет своего максимума в 23.00 и закончится 28 июля в 2.28 по киевскому времени. И, наконец, частичное лунное затмение, которое начнется 11 августа в 8.02. Его кульминация произойдет в 9.47, а закончится оно в 11.30 по киевскому времени.

— Каждое из этих затмений по-разному подействует на жителей Земли?

— Лунное затмение 13 июля сильнее всего отразится на отношениях между людьми. Ну, а если учесть, что на многих из нас затмения влияют негативно — люди становятся раздражительными, а то и агрессивными, общение может закончиться ссорами и конфликтами. Лучше всего этот день вообще провести в одиночестве. Но разве у современного человека есть такая возможность? А вот массового скопления людей все-таки стоит избегать — стадионы, театры и концертные залы могут подождать до лучших времен. Осторожнее надо общаться с родственниками, особенно пожилого возраста, их обидчивость может сыграть с вами злую шутку: конфликт возникнет ниоткуда, загасить его будет непросто, а помириться — еще сложнее.

Поскольку за каждым затмением тянется шлейф в восемнадцать с половиной лет, думать в это время можно только о хорошем. Под влиянием энергии затмения мысли материализуются, не стоит запускать в космос негатив, который, в конце концов, к вам и вернется. Солнечное затмение также отражается на окружающей нас среде — в это время возможны природные катаклизмы в виде землетрясений, пожаров и наводнений.

Лунное затмение совпадает с максимальным приближением Марса к Земле и его противостоянием с Солнцем, что бывает раз в пятнадцать лет. Это сочетание чревато повышенным травматизмом и поломкой электроприборов. В такие периоды Вселенная напоминает людям, что главными в этом мире являются не они: что бы вы ни замыслили, кто-то как будто назло будет вставлять вам палки в колеса, поэтому от многих планов придется отказаться. Зачем биться головой о стену, если можно отойти и спокойно наблюдать за ситуацией со стороны? Звезды также советуют «нарисовать» себе картину счастливой жизни, заложив позитивную программу на будущее, и быть внимательными к окружающим людям — это поможет вам выстроить отношения даже с явными недоброжелателями.

— Как на нас повлияет коридор затмений?

— Коридор затмений — достаточно время мрачное само по себе. Летом нынешнего года оно еще и удлиняется за счет третьего затмения. Плюс — с 26 июля по 17 августа — Меркурий входит в стадию, когда он двигается не в прямом, а обратном направлении. Отвечающая за информацию планета будет давать многочисленные сбои компьютерных программ и поломки компьютеров, срыв стопроцентных договоренностей и неадекватность партнеров и конкурентов. Бояться таких проявлений Меркурия не стоит, а вот подготовиться к ним можно и нужно. Так, чтобы в случае проблем с компьютером не пропали важные документы, делайте резервные копии, ищите запасные варианты сделок и не делайте ставку на одного-единственного партнера — всегда имейте на примете как минимум еще одного.

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— Чего не следует делать в это время?

— Не советую начинать серьезные дела — например, приступать к реализации проектов, на которые вы возлагаете особые надежды. Как правило, они требуют серьезных усилий, а сил вам будет отпущено мало, поэтому, скорее всего, вы не справитесь. К тому же обстоятельства, как мы уже говорили, будут против вас, и происходящее станет напоминать пресловутое сражение с ветряными мельницами. Не следует в это время и отправляться в дальние поездки, будь то путешествия или командировки — они в любом случае буду неудачными, да еще и с большим количеством неприятных сюрпризов в виде опоздания на рейс, плохой погоды в месте отдыха и даже потери документов. Конечно, неприятно, что такой неблагоприятный для поездок сезон выпадает на летние месяцы, но лучше немного потерпеть (11 августа заканчивается коридор затмений, а 18-го Меркурий прейдет в в обычном режим существования), чем попасть в затруднительное положение где-нибудь на краю земли.

— Положительные последствия у затмений бывают?

— В такие моменты можно избавиться от болезней и вредных привычек. Во время затмения можно провести небольшой ритуал: принять душ, выпить стакан чистой воды и, оставшись в одиночестве, подумать о том, что вы бы хотели потерять — болезни, неудачи, лишний вес, зависимость от курения. Пройдет совсем немного времени, и они от вас уйдут — энергия затмения «съест» их.

— Какие знаки Зодиака особенно затронут затмения июля и августа?

— Те, в которых они произойдут, а это Рак и Лев. На них также будут реагировать люди, у которых в точках затмений находятся важные планеты — например, Луна или Сатурн, но это уже может определить профессиональный астролог, составив личный гороскоп.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению астролога, с 27 июня по 27 августа — неблагоприятный период для новых дел.