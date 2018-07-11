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Спорт

Новичок премьер-лиги "подписал" форварда киевского «Динамо»

13:07 11 июля 2018   225
Хлебас
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас стал футболистом новичка отечественной премьер-лиги черниговской «Десны», заключив с клубом контракт до 2021 года.

Как известно, срок действия соглашения 24-летнего футболиста со столичным клубом истек в конце июня, и он перебрался в Чернигов на правах свободного агента.

Напомню, что прошлый сезон Хлебас начал в минском «Динамо», за которое на правах аренды провел 18 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Зимой он вернулся в киевское «Динамо», сыграв в весенней части чемпионата лишь в одном матче (один гол). Также в карьере футболиста значатся выступления за «Говерлу» и «Ворсклу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» купило еще одного бразильца.

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