Новичок премьер-лиги "подписал" форварда киевского «Динамо»

Спорт

Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас стал футболистом новичка отечественной премьер-лиги черниговской «Десны», заключив с клубом контракт до 2021 года.

Как известно, срок действия соглашения 24-летнего футболиста со столичным клубом истек в конце июня, и он перебрался в Чернигов на правах свободного агента.

Напомню, что прошлый сезон Хлебас начал в минском «Динамо», за которое на правах аренды провел 18 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Зимой он вернулся в киевское «Динамо», сыграв в весенней части чемпионата лишь в одном матче (один гол). Также в карьере футболиста значатся выступления за «Говерлу» и «Ворсклу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» купило еще одного бразильца.