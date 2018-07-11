Большинство людей моют руки неправильно?

Здоровье

Полезно знать

Пищевые отравления возникают не только из-за недостаточной термообработки продуктов или неправильного их хранения. Причина может быть очень банальной: тот, кто готовит, плохо моет руки, считают специалисты Министерства сельского хозяйства США.

Особенно важно регулярно мыть руки при приготовлении мяса, убеждены они. В исследовании министерства участвовали 383 человека. Добровольцев просили приготовить бургеры из индейки и салат. Ученые измеряли уровень загрязнения рук людей, обработав мясо безопасным вирусом. Оказалось, что 97 процентов добровольцев мыли руки неправильно, подвергая себя и окружающих риску заражения.

Почти 50 процентов участников занесли вирус в контейнеры для специй, которые использовали при готовке, 11 процентов перенесли вирус на ручку холодильника и водопроводные краны, пять процентов умудрились занести вирус в салат. Эксперты подчеркивают: если в мясе патогены могут погибнуть при достаточной прожарке, то в салате они останутся и попадут в организм человека, вызвав отравление.

Исследователи рассказали, как правильно мыть руки после работы с мясом: нужно намочить их, намылить и мыть в течение как минимум 20 секунд, а затем вытереть чистым полотенцем. Но, как оказалось на практике, 79,5 процента добровольцев мыли руки слишком быстро, многие не мочили их перед нанесением мыла (либо вообще не использовали мыло) или не сушили руки после мытья.

Также важно мыть руки перед едой. Многие недуги, вызывающие пищевые отравления, называют болезнями грязных рук.

Подготовила Мария ЗАВАДА