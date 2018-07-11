Хроническая усталость бывает при женских заболеваниях

Здоровье

Постоянная усталость, сонливость, проблемы со сном — признаки синдрома хронической усталости. Об этом синдроме, которым чаще страдают жители мегаполисов, говорят в последние десятилетия постоянно. Но такие же симптомы у женщин может вызывать и другая проблема, считают швейцарские ученые. Речь идет об эндометриозе.

При этом заболевании клетки внутреннего слоя стенки матки (эндометрия) разрастаются за пределами этого слоя. Они могут располагаться на половых органах (шейке матки, влагалище, маточных трубах, яичниках), а также на других — кишечнике, мочевом пузыре, легких.

Ученые точно не знают причину заболевания. Риск эндометриоза связывают с операциями на внутренних половых органах, абортами, осложненными родами.

Исследователи из Швейцарии спрашивали женщин, страдающих эндометриозом, и здоровых о самочувствии. Оказалось, что свыше 50 процентов тех, у кого было заболевание, жаловались на хроническую усталость, проблемы со сном, подавленное состояние. У здоровых участниц хроническая усталость встречалась в два раза реже.

И хотя эффективного лечения эндометриоза пока нет, ученые советуют регулярно бывать на консультации у гинеколога и принимать назначенные врачом препараты.

Подготовила Мария ЗАВАДА