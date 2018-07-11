Украина

Кому и на каких основаниях разрешен допуск в район ООС

Опубликованы разъяснения, которые дал начальник штаба — первый заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Залужный.

Он сообщил, что «в соответствии с приказом командующего Объединенных сил № 186, внесены изменения в Инструкцию о порядке пребывания в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

«Согласно внесенным изменениям, одним из оснований для допуска в район боевых действий, район запрещенного доступа не вовлеченных лиц является осуществление физическими или юридическими лицами регулярных либо нерегулярных пассажирских перевозок по определенным маршрутам общего использования», — пояснил Залужный.

Ранее «ФАКТЫ писали, что за прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил самым горячим остается мариупольское направление.