- 14:55 Ответ Кремля на "Джавелины": боевики на Донбассе получают сверхсовременные ПТРК "Штурм-С"
- 14:52 Дело Бабченко: у подозреваемого организатора убийства арестовали машины и квартиры
- 14:47 Якщо не наведуть лад з нерозмитненими авто, завтра на акції протесту вийдуть контрабандисти, — Геннадій Гребньов
- 14:31 79-летняя старушка трое суток не могла выбраться из 30-метрового оврага
- 14:31 Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений чернобыльцам
- 14:29 Украинцев просят не ехать в Польшу через Ягодин
- 14:26 Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза
- 14:25 Ярмоленко сменил «Боруссию» на английский «Вест Хэм»
- 14:16 Грозы, град и шквалы: в пяти областях страны объявлено штормовое предупреждение
- 14:13 На Полтавщине в гараже обнаружили трех человек без признаков жизни
Кому и на каких основаниях разрешен допуск в район ООС
Опубликованы разъяснения, которые дал начальник штаба — первый заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Залужный.
Он сообщил, что «в соответствии с приказом командующего Объединенных сил № 186, внесены изменения в Инструкцию о порядке пребывания в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».
«Согласно внесенным изменениям, одним из оснований для допуска в район боевых действий, район запрещенного доступа не вовлеченных лиц является осуществление физическими или юридическими лицами регулярных либо нерегулярных пассажирских перевозок по определенным маршрутам общего использования», — пояснил Залужный.
Ранее «ФАКТЫ писали, что за прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил самым горячим остается мариупольское направление.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”