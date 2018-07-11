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Фанаты загребского «Динамо» провели акцию с плакатом «Слава Украине!» (фото)
Фанаты чемпиона Хорватии, загребского «Динамо», провели акцию в поддержку бывших футболистов своей команды Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.
На улице Украинской в Загребе они провели акцию с плакатом «Слава Украине!». Также у них был флаг батальона «Азов» и плакат с перечеркнутой надписью HNS (Хорватский футбольный союз), а под ней слово «сепаратисты».
Отмечу, что Вида выступал за «Динамо» (Загреб) в 2011—2012 годах, а Вукоевич — с 2006-го по 2008-й и в 2014—2015 годах.
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Кстати, еще раньше семь представителей ультрас «Динамо» посетили тренировочный лагерь столичного клуба в Австрии, где не только провели товарищескую встречу с тренерским штабом «бело-синих» (Хацкевич и компания победили — 7:5), но также выразили свою поддержку Виде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вукоевич выведен из состава хорватской делегации за поддержку Украины.
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