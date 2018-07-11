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Супрун обвинила журналистов в низком уровне вакцинации в Украине
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обвинила журналистов в причастности к низкому уровню вакцинации населения. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».
«Стопроцентно все вакцины проверены ВОЗ и используются во всем мире, и нет никаких проблем с ними. Лишь с теми журналистами (есть проблемы. — Авт.), которые участвуют в противовакцинационной кампании. В Украине сейчас очень низкий уровень вакцинации из-за ваших сюжетов, которые говорят такие вещи (о вреде вакцин. — Авт.), и вы настраиваете родителей, чтобы они не вакцинировали своих детей», — заявила она, общаясь с журналистами.
Супрун призвала журналистов, наоборот, способствовать кампании по вакцинации.
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«Может, вместо этого вы должны делать сюжеты, где призывать: „Вакцинируйте своих детей, это безопасно, это правильно!“ Чтобы дети не болели дифтерией, как сейчас мы имеем трое детей (заболевших дифтерией. — Авт.). Это все потому, что вы не вакцинируете своих детей! Не слушайте ложь, слушайте правду! Посмотрите в Google, насколько безопасны эти вакцины», — сказала и.о. министра.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Супрун объяснила опасность чрезмерного увлечения смартфонами и другими электронными гаджетами.
*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”