На Полтавщине в гараже обнаружили трех человек без признаков жизни

Происшествия

11 июля около 11часов утра случайный прохожий обратил внимание на открытый гараж у одного из частных домовладений в райцентре Гадяч Полтавской области. Дверь гаража выходила на улицу. Тут же почувствовал резкий запах. Решив узнать его причину, мужчина зашел в гараж и увидел в узкой и глубокой смотровой яме… нескольких человек, не подававших признаков жизни. Он позвонил на «скорую», однако прибывшие медики не рискнули спуститься в яму и вызвали спасателей.

— Спасать людей, надев специальный аппарат, выехал лично начальник Гадячского райотдела Василий Губский (на фото), — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью областного главка ГосЧС Светлана Рыбалко. — Он поднял на поверхность трех человек — двух мужчин и женщину. Как выяснилось позже, приблизительно в 10.00 жена заметила отсутствие мужа, который, выгнав машину из гаража, куда-то исчез. Обнаружив его лежащим в смотровой яме, женщина сообщила об этом куму. Когда тот прибежал, оба супруга уже были без сознания. Увы, добровольного спасателя ждала та же участь. Таким образом, люди, отравившиеся парами неизвестного вещества, примерно час пролежали в бессознательном состоянии. Сейчас за их жизнь борются врачи-реаниматологи районной больницы.

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В гараже обнаружено множество емкостей с воспламеняющимся веществом. Видимо, его пары, образовавшиеся в жаркие дни, сконцентрировались в закрытом помещении и стали причиной несчастья.

Полиция работающая на месте происшествия, пока не комментирует инцидент.

Фото УГСЧС в Полтавской области