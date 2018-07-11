Грозы, град и шквалы: в пяти областях страны объявлено штормовое предупреждение

Украина

Представитель Укргидрометцентра заявил о том, что в пяти областях Украины до конца суток сегодня, 11 июля, ожидаются грозы, град и шквалы. При этом на территории указанных областей объявлено штормовое предупреждение, говорится в сообщении ведомства.

«До конца суток 11 июля в южных, центральных и восточных областях грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях местами сильные ливни»,— сказано в сообщении.

Также по всей территории Украины, кроме большинства районов Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Полтавской, Одесской и Луганской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды в Киеве до конца текущих суток — ожидаются гроза и шквальный ветер.