Ярмоленко сменил «Боруссию» на английский «Вест Хэм» (видео)

Спорт

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко стал футболистом английского «Вест Хэма», сообщили официальные сайты обоих клубов. Контракт 28-летнего игрока рассчитан на четыре года, а сумма трансфера, по данным издания Mirror, составила 24,9 млн евро.

Напомню, что в свое время цвета «молотобойцев» (так называют «Вест Хэм») защищал еще один наш прославленный футболист — Сергей Ребров.

Как известно, Андрей Ярмоленко перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» в августе 2017-го за 25 млн евро. За неполный сезон (около трех месяцев он пропустил из-за травмы ноги) футболист провел за дортмундцев 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Что же касается «Вест Хэма», то по итогам прошлого сезона команда заняла в английской премьер-лиге лишь 13-е место, после чего «молотобойцев» возглавил 64-летний чилийский тренер Мануэль Пеллегрини. Специалист известен по работе с «Вильярреалом», «Реалом», «Малагой», «Манчестер Сити» и китайским «Хэбей Чайна Форчун».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» купило еще одного бразильца.