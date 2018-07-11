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- 14:25 Ярмоленко сменил «Боруссию» на английский «Вест Хэм»
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Ярмоленко сменил «Боруссию» на английский «Вест Хэм» (видео)
Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко стал футболистом английского «Вест Хэма», сообщили официальные сайты обоих клубов. Контракт 28-летнего игрока рассчитан на четыре года, а сумма трансфера, по данным издания Mirror, составила 24,9 млн евро.
Announcing Yarmolenko… #WelcomeAndriy pic.twitter.com/ZEnkm955sY— West Ham United (@WestHamUtd) 11 июля 2018 г.
Напомню, что в свое время цвета «молотобойцев» (так называют «Вест Хэм») защищал еще один наш прославленный футболист — Сергей Ребров.
Как известно, Андрей Ярмоленко перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» в августе 2017-го за 25 млн евро. За неполный сезон (около трех месяцев он пропустил из-за травмы ноги) футболист провел за дортмундцев 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
Что же касается «Вест Хэма», то по итогам прошлого сезона команда заняла в английской премьер-лиге лишь 13-е место, после чего «молотобойцев» возглавил 64-летний чилийский тренер Мануэль Пеллегрини. Специалист известен по работе с «Вильярреалом», «Реалом», «Малагой», «Манчестер Сити» и китайским «Хэбей Чайна Форчун».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» купило еще одного бразильца.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”