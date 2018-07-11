Украина

Украинцев просят не ехать в Польшу через Ягодин

Украинских водителей, собирающихся ехать в Польшу, предупредили о проблемах в пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск». В период 16−19 июля для поездок в Польшу рекомендуется выбирать другие трассы.

Как сообщила Волынская таможня, со следующей недели польская сторона собирается плановые ремонтные работы на территории пункта пропуска «Дорогуск». Работы по замене дорожного покрытия существенно ограничат пропускные способности пограничного объекта. Кроме того, в дни ремонтных работ через «Ягодин — Дорогуск» будет запрещено движение негабаритных транспортных средств.

Напомним, по данным польской стороны, в стране сейчас находится примерно миллион украинских трудовых мигрантов.